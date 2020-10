Notizie Milan – Gabbia e Plizzari verso il ritorno in Italia

MILANO – SportMediaset riporta come Plizzari e Gabbia abbiamo ricevuto il benestare dalle autorità di Reykjavik, per il ritorno in Italia. I due calciatori erano in Islanda con la nazionale azzurra Under 21 del commissario tecnico Nicolato e sono risultati positivi al Coronavirus. due saranno trasportati con un volo messo in sicurezza e rientreranno a Malpensa insieme al medico della squadra.