Notizie Milan- ‘From Milan with Love: Next Gen’, nuovo evento live digitale

MILANO – Tratto dal sito del Milan.

Dalla partnership tra AC Milan e Roc Nation, azienda leader dell’intrattenimento globale, nasce “From Milan with Love: Next Gen”, l’evento digitale live per sostenere i talenti emergenti in tutto il mondo. L’evento si terrà venerdì 20 novembre alle 20:45 CET / 2:45pm EST / 11:45 am PST con esibizioni dal vivo caratterizzate dal potere aggregativo della musica insieme e dai valori chiave dello sport.

Lo speciale di 90 minuti, che andrà in onda gratuitamente su TIDAL.com/ACMilan, acmilan.com, AC Milan Official App, Milan TV e i canali ufficiali del Club oltre che su Weibo, Toutiao, Douyin, Dongquidi e WeChat, sarà presentato dal producer già vincitore del Grammy DJ Khaled. Tra gli artisti musicali presenti: Axos, Anna, Daniella Mason, RezCoast Grizz, VENVS, Alita, Cocoa Sarai, Larruso, Bibi e Harlor. Saranno inoltre protagonisti numerosi esponenti della famiglia rossonera, tra cui i calciatori e le calciatrici della Prima Squadra.

Queste le parole di Ivan Gazidis, amministrato delegato del Milan:

“Dopo l’incredibile successo di From Milan with Love, siamo lieti di collaborare con Roc Nation per offrire un altro evento pieno di spunti ai nostri fan e alla nostra community internazionale” ha dichiarato l’AD del Milan Ivan Gazidis: “Il nostro impegno per la diversità e lo sviluppo della prossima generazione di talenti è al centro di tutto ciò che facciamo sia dentro che fuori dal campo e crediamo che questo evento rappresenti perfettamente i nostri obiettivi in quelle aree. Vogliamo trasmettere un messaggio di speranza e ottimismo per il futuro, in particolare durante questi tempi difficili che tutti stiamo affrontando, fornendo al contempo un trampolino di lancio a questo gruppo di artisti giovani, eterogenei e di immenso talento“.