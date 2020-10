Notizie Milan – Fonseca: “Ibra? Non preparo le gare pensando ai singoli”

MILANO – Paulo Fonseca ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, alla vigilia della gara contro il Milan. La guida tecnica dei giallorossi ha risposto anche sul paragone con Dzeko. Ecco le sue parole:

(ANSA) “Non è una partita contro Zlatan, ma contro il Milan. Non preparo le gare pensando a un solo giocatore. Ibra sicuramente è un grande professionista sennò non giocherebbe così a 39 anni, ma non lavoro tutti i giorni con lui. Posso dire che Edin è importante per noi ed è motivato“. (ANSA).