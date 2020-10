MILANO – Paulo Fonseca ha parlato del Milan, nella conferenza stampa alla vigilia della gara tra rossoneri e giallorossi, in programma lunedì sera a San Siro. Ecco le sue parole:

(ANSA) “Sono in un grande momento e l’allenatore sta facendo un buon lavoro, ma anche noi siamo lo siamo. La Roma dimostrerà che giocherà per vincere. Formazione? Domani ci sarà Mirante ed era importante a Berna far riposare alcuni calciatori“. (ANSA).