Notizie Milan – Florentino Luis, c’è anche la Lazio sul talento del Benfica

MILANO – La clausola di Florentino Luis non spaventa le pretendenti. E’ così per il Milan, che segue ormai da tempo il calciatore. E’ così per la Lazio, l’ultima aggiunta nella corsa al talento portoghese. Sia rossoneri che biancocelesti hanno messo gli occhi sul giovane e non è il primo incrocio di mercato, tra i due club. Con Szoboszlai, De Paul e Gravenberch, ma quest’ultimo ha appena rinnovato con l’Ajax, contesi tra Roma e Milano. In ogni caso il Benfica non accetterà offerte minori di 30 milioni di euro, molti sia per la Lazio che per il Milan. La società capitolina, però, potrebbe avere un asso nella manica, cioè la possibile qualificazione alla prossima Champions League.

