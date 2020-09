Notizie Milan – Florentino e Soumarè potrebbero arrivare solo in prestito

MILANO – Il Milan continua nella ricerca di un rinforzo a centrocampo! La società rossonera, che ormai sembra aver abbandonato definitivamente la pista che porta a Bakayoko, avrebbe già individuato le due possibili alternative: si tratta di Florentino Luis del Benfica e di Boubakary Soumaré del Lille.

Tuttavia, secondo quanto riportato da TuttoSport, i due centrocampisti potrebbero arrivare solo in prestito con diritto di riscatto. La dirigenza milanista, infatti, sarebbe disposta a trattare per loro solo sulla base di questa formula, la stessa utilizzata per l’acquisto di Tonali. Questo potrebbe penalizzare il Milan nella corsa ai due giocatori, ambiti da diversi club europei.