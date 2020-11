Notizie Milan – Fabian Ruiz: “Loro primi meritatamente”

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Fabian Ruiz, centrocampista del napoli, in vista della sfida del San Paolo contro il Milan. Ecco le sue parole:

“Il Milan è primo perché sta facendo molto bene, sono in un gran momento. Non perdono da 19 partite questo è un sintomo dell’ottimo lavoro che stanno facendo, per noi non sarà una partita semplice. Vogliamo fare bene, è molto importante. Stiamo lavorando per riuscire a fare del male al Milan e portare i tre punti a casa“.