Notizie Milan – Europa League fondamentale per il futuro di Donnarumma

MILANO – Il Corriere della Sera è tornato sul futuro di Gigio Donnarumma e il Milan. Secondo quanto riporta il quotidiano, infatti, la gara di questa sera contro lo Shamrock Rovers e più in generale la qualificazione alla prossima Europa League è fondamentale per il rinnovo del portiere. Se i rossoneri non accederanno ai gironi si complicherebbero ulteriormente i rapporti con Mino Raiola. O addirittura il calciatore potrebbe anche essere ceduto in questa sessione di mercato. Ricordiamo come le trattative per il nuovo accordo che dovrebbe legare Donnarumma al Milan inizieranno soltanto a mercato chiuso. I rossoneri dovranno però fare uno sforzo per riuscire a convincere l’agente del giocatore.