MILANO – Non tramonta Emerson Royal per il Milan. Il calciatore è stato seguito moltissimo nell’ultima sessione di mercato estiva. L’esterno era sulla lista di Massara e Maldini, che avevano provato in vano ad acquistarlo, ma non si è concretizzato il passaggio e il calciatore è rimasto al Betis di Siviglia. Il terzino potrebbe tornare di moda nella prossima finestra invernale.