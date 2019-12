Notizie Milan – Ecco quando verrà presentato Ibra in conferenza

MILANO – Zlatan Ibrahimovic è pronto a cominciare una nuova avventura con la maglia del Milan. Il centravanti svedese sbarcherà in Italia dopodomani, iniziando subito la preparazione fisica per entrare in buona condizione nel minor tempo possibile. Difficilissimo che possa esordire contro la Sampdoria lunedì prossimo, ma probabilmente gli verrà concesso un po’ di spazio il 15 gennaio, nella sfida di Coppa Italia con la Spal a San Siro. Intanto, il club rossonero, attraverso una nota diramata sul proprio sito internet, ha comunicato che Ibra verrà presentato in conferenza stampa, a Casa Milan, venerdì 3 gennaio alle ore 10. La conferenza sarà trasmessa in diretta televisiva su Milan Tv e sulla App ufficiale della società.