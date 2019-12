Notizie Milan – Ecco quando riprenderanno gli allenamenti

MILANO – Al termine della sosta natalizia, il Milan riprenderà il campionato affrontando a San Siro la Sampdoria per il primo impegno del nuovo anno, in programma lunedì 6 gennaio 2020. In questi giorni i giocatori rossoneri sono in vacanza anche se, a dire il vero, sono parsi con le valigie in mano già domenica scorsa a Bergamo. Gli allenamenti riprenderanno il 29 novembre 2019, quando la squadra si ritroverà a Milanello, agli ordini di mister Pioli, per cominciare a preparare la sfida contro i blucerchiati.