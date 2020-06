Notizie Milan – Ecco quali sono i calciatori rossoneri sul mercato

MILANO – Ralf Rangnick molto probabilmente sarà il nuovo allenatore del Milan, per la prossima stagione. Il tecnico tedesco vuole arrivare a Milanello con le idee chiare e con il club meneghino molte cose sono state già discusse. Tra queste c’è ovviamente il mercato, sia quello in entrata che quello in uscita. E proprio in base alle sue richieste tre giocatori, attualmente in rosa, sarebbero finiti sul mercato, nonostante la stagione non si sia conclusa. Musacchio, Paquetà e Ricardo Rodriguez non dovrebbero far parte del Milan, nella prossima stagione. Non hanno le caratteristiche che Ragnick reputa fondamentali per giocare nella sua squadra e in estate si cercherà una soluzione per tutti e tre.

