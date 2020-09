Notizie Milan – Ecco il possibile avversario al terzo turno di Europa League

MILANO – Terminati i sorteggi di oggi a Nyon per le competizioni europee! Nella città svizzera, sede dell’UEFA, sono stati completati gli accoppiamenti per i prossimi match ed è stato definito anche il possibile avversario del Milan per il terzo turno di Europa Leaugue.

I rossoneri, che il 17 settembre affronteranno lo Shamrock Rovers nel secondo turno preliminare, in caso di vittoria affronteranno uno tra Bodø/Glimt e Žalgiris Vilnius. Il primo è un club norvegese, mentre il secondo è un club lituano: si affronteranno quindi per guadagnarsi un posto al terzo turno preliminare e sognare l’accesso ai gironi di Europa League. Sul loro cammino, però, potrebbero incontrare l’ostacolo Milan, desideroso di tornare al top anche in Europa.