Notizie Milan – Ecco come sono andati i nazionali rossoneri

MILANO – I nazionali del Milan ieri sera erano impegnati con le loro rispettive nazionali. Dei sei giocatori impegnati, tre hanno trovato il gol: Díaz, Krunić e Kessie.

Brahim Diaz è stato il protagonista della gara con la sua Under 21 spagnola. La sua doppietta ha deciso Fær Øer-Spagna U21, La Roja, grazie a questa vittoria, ha consolidato il primo posto nel girone per le qualificazioni all’Europeo di categoria, ed è salita a quota 19 punti.

Inutile, invece, il goal di Krunic con la Bosnia, nello spareggio casalingo per Euro 2020 con l’Irlanda del Nord. La Norvegia di Hauge non ha superato lo scoglio Serbia, il rossonero non è entrato in campo, ci ha pensato Milikovic-Savic, doppietta decisiva per il laziale.

La Romania di Tatarușanu, in campo dall’inizio alla fine, perde contro l’Islanda 1-2, a Reykjavík.

Saelemaekers e Kessie si sono affrontati in Belgio-Costa d’Avorio. L’amichevole, a Bruxelles, è terminata 1-1: Alexis ha fornito l’assist per l’1-0. Franck ha trasformato il penalty del pareggio.