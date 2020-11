Notizie Milan – Ecco chi potrebbe fare posto a Thauvin

MILANO – Non scema l’interessa per Florian Thauvin, da parte del Milan. Il francese è nei piani della dirigenza rossonera, ma per il suo arrivo servirà una partenza, che fino a qualche mese fa era da considerarsi eccellente. Stiamo parlando di Samu Castillejo, forse l’unica vera delusione di questo inizio di stagione del Milan. Lo spagnoli, infatti, non è più uno dei titolari di mister Pioli che al suo posto ormai preferisce Alexis Saelemaekers. Il Diavolo però per il calciatore del Marsiglia dovrà fare i conti anche con la concorrenza, intanto però la dirigenza sta già pianificando il possibile assalto.