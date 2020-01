Notizie Milan – Ecco a quanto ammonta il riscatto di Kjaer

MILANO – Nella giornata di ieri il Milan ha ufficializzato l’arrivo di Simon Kjaer, come nuovo rinforzo difensivo dopo la partenza di Mattia Caldara. Il centrale danese classe ’89 si è messo subito a disposizione di Pioli, anche se molto difficilmente lo vedremo in campo già domani contro la Spal in Coppa Italia. Il Milan, per portarlo all’ombra della Madonnina, ha trovato un accordo col Siviglia sulla base di un prestito fino a giugno, con opzione di acquisto a titolo definitivo. Stando a ciò che riferisce La Gazzetta dello Sport, il diritto di riscatto è stato fissato a circa 2,5 milioni di euro. Una cifra piuttosto accessibile che, qualora Kjaer dovesse positivamente impressionare in questa seconda parte di stagione, il Milan sarebbe pronto a versare nelle casse della società andalusa.