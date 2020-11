Notizie Milan – E’ sfida con un’altra squadra di Serie A per un difensore

MILANO – Il Milan è sempre alla ricerca di un difensore per gennaio. Gli ultimi aggiornamenti di mercato però riportano come anche il Cagliari sarebbe pronto a mettere le mani su Nuno Mendes. Difensore 18enne dello Sporting Lisbona. Il calciatore è seguito anche dai rossoneri, che sono sempre alla ricerca di un centrale in vista della prossima sessione invernale di mercato. La squadra di Giulini però sarebbe pronta a contendere il giovane al Diavolo.