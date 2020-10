Notizie Milan – E’ il Derby anche di Lukaku e Ibrahimovic

MILANO – Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku, i due centravanti di Milan e Inter. Il Derby di Milano si avvicina, la stracittadina è in programma per sabato prossimo. Una media goal da 0.6 reti a partita, per entrambi nonostante lo svedese sia arrivato solo a gennaio della passata stagione. 10 gol in 18 presenze per lo svedese, mentre per il belga sono 23 reti in 36 apparizioni. Adesso si ritroveranno uno difronte all’altro sul campo di San Siro. Chi vincerà tra i due attaccanti?