Notizie Milan – Due colpi in caso di un addio eccellente

MILANO – Potrebbe partire Calhanoglu. Il contratto del turco infatti è in scadenza, anche se il Milan per ora è ovviamente riluttante all’idea di lasciarlo andare. Molti club però sono alla finestra per il numero dieci rossonero, che ha spaventato il Diavolo con una richiesta da 7 milioni di euro a stagione. Nonostante il rilancio della dirigenza però la differenza resta e tutto è al momento in bilico. Il Milan non vuole restare a guardare e si sarebbe già mosso per un’eventuale sostituzione in quel ruolo. I nomi scelti per non far rimpiangere Calhanoglu ai tifosi sono due: Brahim Diaz e Dominik Szoboszlai. Con primo che verrebbe riscattato dal Real Madrid, mentre il secondo potrebbe essere acquistato dal Red Bull Salisburgo, concorrenza permettendo.