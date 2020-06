Notizie Milan – Duarte assente per un nuovo infortunio

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Che la stagione di Leo Duarte non sia delle più fortunate si era già capito. Il difensore brasiliano, al suo primo anno in Italia, è stato vittima di diversi infortuni e quando ha giocato si è trovato davanti uno dei peggiori clienti possibili, o il peggiore: Ciro Immobile, bomber della Lazio e capocannoniere del campionato italiano. Duarte, però, sembrava essere sulla via del recupero, dato che nei giorni era tornato ad allenarsi agli ordini di mister Pioli e insieme al resto del gruppo rossonero. Il centrale del Milan non è rientrato nella lista dei convocati per il match con la Roma, causa di un nuovo, ennesimo, infortunio. Un problema alla coscia destra e la risonanza ha evidenziato una lesione distale di basso grado del muscolo bicipite femorale. Un nuovo controllo verrà effettuato tra 7-10 giorni.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live