Notizie Milan – Dragowski risponde all’interesse dei rossoneri

MILANO – Bartlomiej Dragowski, è finito nei radar del Milan. I rossoneri sono sempre alle prese con il rinnovo di Donnarumma e il polacco potrebbe essere una valida alternativa, nel caso in cui l’estremo difensore della nazionale italiana decidesse di partire. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport il portiere dei viola ha parlato di queste voci di mercato. Ecco che cosa ha detto alla rosea.

: «Ho prolungato il mio contratto con la Fiorentina, credo nel progetto dei viola, il Milan? non do peso alle indiscrezioni di mercato. La mia ambizione è quella di portare il mio attuale club il più in alto possibile. Iachini mi ha voluto fortemente, lui crede in me e per questo lo stimo molto, mi ha aiutato in periodo davvero delicato».

