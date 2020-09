Notizie Milan – Dove potrebbe giocare Chiesa in rossonero

MILANO – Nella giornata odierna la possibile trattativa che porterebbe Federico Chiesa al Milan sta catalizzando tutte le attenzioni. La Gazzetta dello Sport ha fatto anche il punto ‘a livello tattico’ del possibile nuovo arrivo a Milanello. La Rosea, infatti, riporta come il tecnico del Diavolo potrebbe schierare Chiesa largo a destra, al posto di Castillejo, nel 4-2-3-1. Stesso ruolo ma staffetta diversa con l’italiano sempre largo a destra, ma al posto di Calhanoglu nel 4-3-3. C’è anche l’ipotesi più fantasiosa, con Chiesa schierato come punta centrale nel 4-3-2-1, nel caso in cui non fossero disponibili Ibrahimovic e Rebic.