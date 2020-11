Notizie Milan – Dopo San Siro Yazici riparte da titolare

MILANO – Riparte titolare Yazici. La tripletta messa a segno giovedì sera contro il Milan, gli regala anche una maglia da titolare in campionato. Il turco infatti prima della gara con i rossoneri non era uno dei titolari di mister Galtier. Quindi la buona prova con il Diavolo oltre alle luci delle ribalta gli porta i dote anche la fiducia del suo allenatore. Una scelta forse inevitabile visto quanto il giocatore abbia fatto bene contro il Milan. Adesso però serviranno conferme, per non far restare la notte di Europa League soltanto un episodio.