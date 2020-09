Notizie Milan – Dopo Brahim Diaz, si guarda ancora in casa Real

MILANO – Continua la caccia rossonera sul mercato! Il Milan, dopo aver messo a segno alcuni ottimi colpi, come il rinnovo di Ibrahimovic e l’acquisto del giovane Sandro Tonali, non si accontenta. Infatti, è stato acquistato anche il centrocampista spagnolo Brahim Diaz, che è arrivato ieri a Milano.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tuttavia, dopo l’acquisto del giovane spagnolo i rossoneri starebbero ancora guardando in casa del Real Madrid: infatti, sul taccuino della dirigenza sarebbe finito anche il nome di Luka Jovic. L’attaccante serbo, classe 1997, nell’ultima stagione ha totalizzato solo 27 presenze e 2 reti, ma rimane comunque un prospetto molto giovane e interessante: basti pensare al fatto che per il suo acquisto la scorsa estate, Florentino Perez ha sborsato ben 60 milioni di euro. Il Milan avrebbe già formulato un’offerta per prenderlo in prestito e magari farlo crescere all’ombra di Zlatan; si attendono sviluppi nei prossimi giorni.