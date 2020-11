Notizie Milan – Donnarumma protagonista anche in Nazionale

MILANO – Sette. Queste è il voto che la Gazzetta dello Sport ha dato a Gigio Donnarumma, nella partita di ieri sera tra Bosnia e Italia. Gli azzurri passano 2-0, senza incassare reti è vero, ma l’estremo difensore del Milan non è stato inoperoso. Ha evitato una rete della Bosnia facendosi trovare pronto e reattivo, un’altra buonissima prova dopo quelle in campionato, con la maglia rossonera. Il voto della ‘rosea’ certifica la crescita del portiere anche a livello mentale, è un pilastro di questa Nazionale, una sicurezza e da qui Gigio non può far altro che migliorare e crescere ancora.