Notizie Milan – Donnarumma, in caso di partenza ci pensa Rangnick

MILANO – Le ultime notizie sul rinnovo di Gigio Donnaruma con il Milan, fonte Sky, inducono all’ottimismo. L’attuale estremo difensore del rossonero sembra aver trovato un nuovo accordo con il diavolo, della durata di un anno e potrebbe anche essere aggiunta una clausola rescissoria. In questo contesto vanno registrate anche le indiscrezioni di TMW Radio, che riferisce di come Ralf Rangnick abbia già le idee chiare, nel caso in cui le trattative tra il Milan e il calciatore dovessero prendere una piega, in questo momento, del tutto inaspettata. L’allenatore tedesco non vuole farsi trovare impreparato e ha già in mente un piano B. Tutte le strade portano a Meret del Napoli, e i soldi per far arrivare il giocatore a Milanello dovrebbero arrivare dalla cessione di Donnarumma. Il quadro è molto chiaro: priorità al rinnovo con l’attuale “numero uno”. Se le cose, però, dovessero andare male (dopo le ultime voci questa eventualità è più lontana) si virerebbe con decisione sul secondo portiere azzurro.

