Notizie Milan – Donnarumma: entro fine mese l’incontro per il rinnovo

MILANO – Daniele Baiocchini, giornalista di Sky Sport ed esperto di calcio mercato, ha provato a fare chiarezza sul futuro di Gigio Donnarumma. La questione legata al rinnovo contrattuale del portiere del Milan tiene sempre banco. Ecco che cosa ha detto.

: «Donnarumma resta in scadenza di contratto. Tra i Milan e il calciatore non c’è stato ancora nessun accordo, ma i contatti con il suo agente, Mino Raiola, sono molto frequenti. Il procuratore infatti continua a dialogare con i rossoneri, visti i tanti giocatori della sua scuderia che si trovano a Milanello. La situazione dell’estremo difensore, però, è sempre in bilico. Anche se la sua priorità resta il Milan. Nel caso non si dovesse trovare un accordo in tempi rapidi, Donnarumma si potrebbe guardare in giro per capire come indirizzare la sua carriera».

