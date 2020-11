Notizie Milan – Donnarumma e quel retroscena sul Napoli

MILANO – Precisiamo subito che non si tratta di calciomercato, né di suggestioni data dalla scadenza contrattuale, prevista nel 2021, dell’estremo difensore rossonero. Tuttosport ha rivelato un retroscena su Donnarumma e in Napoli, ma bisogna tornare indietro nel tempo, quando Gigio non era ancora un professionista, anzi, prima ancora di entrare nel settore giovanile del Milan. La squadra partenopea, infatti, aveva messo gli occhi sul giovanissimo talento, ma Donnarumma non approdò mai in azzurro. Motivo? Il Napoli non ha voluto pagare il premio valorizzazione alla società che lo aveva cresciuto precedentemente. Donnarumma quindi decise di seguire le orme del fratello maggiore, Antonio, che con il Milan aveva vinto la Coppa Italia Primavera nel 2010.