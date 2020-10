Notizie Milan – Donati: “Europa League? Attenzione al Celtic”

MILANO – Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Donati, ex calciatore di Milan e Celtic, ha parlato del sorteggio del girone di Europa League, per quanto riguarda i rossoneri. Ecco che cosa ha detto:

“Il Celtic? adesso è una grande squadra, vuole vincere il decmo scudetto di fila, ma questo non significa che non snobberanno la competizione europea. Giocano in uno stadio che sa darti grandi emozioni. Hanno buone individualità e una buona organizzazione. Hanno giocatori che possono fare la differenza in tutti i reparti. Il Milan? E’ una squadra giovane ed è bello che ci credano, ma si deve far sbagliare i giovani, per farli crescere. Non ho visto grandi prestazioni in Europa, ma l’importante era vincere. Senza Ibra ovviamente manca il pezzo più importante della squadra, l’Europa League può far crescere i rossoneri“.