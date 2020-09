Notizie Milan – Distanza siderale per il rinnovo di Donnarumma

MILANO – La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sul rinnovo di Gigio Donnarumma con il Milan. La differenza tra domanda offerta resta davvero siderale, con Mino Raiola, procuratore del ragazzo, che ha chiesto alla società rossonera 10 milioni di euro a stagione per firmare il nuovo accordo. Il Diavolo invece non sembra essere intenzionato a spingersi oltre a 6 milioni di euro più bonus, che permetterebbero all’estremo difensore di guadagnare quasi 7 milioni all’anno. Non c’è accordo nemmeno sulla durata del nuovo contratto. Il Milan non vuole proporre un accordo annuale e preferirebbe un accordo della durata triennale o quinquennale. Si tornerà a parlare di clausola rescissoria.