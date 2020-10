Notizie Milan – Dirigenza pienamente soddisfatta da Stefano Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Secondo quanto riporta il portale calciomercato.com, oggi è andato in scena un confronto tra Stefano Pioli e la dirigenza rossonera. Nel corso dell’incontro all’allenatore del Diavolo è stata ribadita la piena fiducia e la piena soddisfazione dopo i buoni risultatati raccolti in questo inizio di stagione. Il Milan, infatti, ha raggiunto la qualificazione alla fase a gironi dell’Europa League ed è a punteggio pieno in classifica.