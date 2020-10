Notizie Milan – Diogo Dalot verso l’esordio in rossonero

MILANO – Stefano Pioli ha ancora qualche dubbio di formazione per questa sera, quando il suo Milan scenderà in campo contro il Celtic, di Lennon, nella prima partita, dei rossoneri, della fase a giorni dell’EuropaLeague. Diogo Dalot si sta giocando si sta giocando le sue chance, il terzino portoghese infatti è in ballottaggio con Davide Calabria, per una maglia da titolare sulla fascia destra. Dubbio ancora non sciolto a dire il vero, ma se dovesse spuntarla il prodotto delle giovanili del Diavolo, non è escluso che l’ex Manchester United possa entrare a partita in corso, magari al posto proprio di Calabria, oppure adattato a sinistra, al posto di Theo Hernandez. In ogni caso Dalot sembra destinato a fare il suo esordio con il Milan stasera.