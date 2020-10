ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – “Ho imparato molto in questi 2 anni. Farò il tifo per te, Reds“. Questo il messaggio di Diogo Dalot alla sua ex squadra, il Manchester United. Il portoghese è un nuovo calciatore del Milan, l’ufficialità è arrivata poco fa, sul sito ufficiale della società meneghina.

Il terzino ovviamente non farà parte della gara contro lo Spezia, ma sarà a disposizione di Pioli, da domani. Mentre dal mercato è atteso un rinforzo in difesa.