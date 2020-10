Notizie Milan – Diogo Dalot, atterrato a Milano il nuovo acquisto rossonero

MILANO – Diogo Dalot è atterrato poco fa a Milano. Il portoghese arriva in Serie A, al Milan, in prestito dal Manchester United. Ovviamente vederlo in campo domani contro lo Spezia è praticamente impossibile. Il calciatore però questa sera dovrebbe sostenere le visite mediche con il suo nuovo club.

L’intenzione del Milan è quella di portarsi il più avanti possibile con l’iter per il trasferimento del calciatore. In modo da mettere a disposizione Diogo Dalot il prima possibile, un’eventualità che accontenterebbe anche Stefano Pioli, Il tecnico del Diavolo deve rilanciare la carriera del terzino dopo l’esperienza in chiaroscuro in Premier League.