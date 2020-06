Notizie Milan – Difesa, si punta su due nomi dalla Bundesliga

Il primo può adattarsi, all’occorrenza, anche a giocare da mediano, davanti alla difesa. E in questa stagione ha disputato 31 partite, sempre da titolare. Il secondo invece è una promessa del calcio olandese, visti i suoi 18 anni. Oltre che da centrale sa adattarsi anche a fare il terzino destro e in questa stagione è sceso in campo 11 volte, realizzando anche un assist.