Notizie Milan – Difesa blindata nonostante l’emergenza

MILANO – Il Milan, reduce dalla vittoria nel Derby, guarda tutti all’alto, visto il primo posto posto in classifica, dopo le prima quattro giornate di campionato disputate. Quattro è un numero che ritorna per i rossonera, dato che finora la squadra di Stefano Pioli ha incassato soltanto 4 reti. Numeri impressionanti se vogliamo ma che hanno un valore vista l’emergenza in difesa dell’ultimo periodo. Romagnoli ha fatto il suo esordio stagionale proprio contro l’Inter, mentre Kjaer si è confermato su altissimi livelli. Fino alla stracittadina, infatti, ha giocato Gabbia accanto al danese ma il rendimento del reparto arretrato non ha subito cali. Numeri che certifica l’ottimo momento di forma, e non solo, del Diavolo.