Notizie Milan – Diamiani: “Thuram? Contento dell’interesse in Serie A”

MILANO – Marcus Thuram è entrato nelle grazie del Milan. L’attaccante francese infatti è un obiettivo dei rossoneri, non sarà semplice però arrivare al calciatore. Ne ha parlato Oscar Damiani, procuratore sportivo, ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco le sue parole:

“Marcus è cresciuto davvero molto negli ultimi anni. E un esterno offensivo che ha grande prestanza fisica e questo lo aiuta molto in fase realizzativa. Passare oggi dalla Bundesliga alla Serie A è molto difficile, perché il campionato tedesco così come la Premier League, sono di un livello superiore rispetto al campionato italiano. In ogni caso credo l’interesse di un top club italiano possa fargli solo che piacere“.