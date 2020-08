Notizie Milan, Di Stefano: «Aurier? Difficile arrivi. Calabria sta facendo bene»

Notizie Milan – Di Stefano: «Aurier difficile. Bene Calabria»

Sono ore calde per il mercato del Milan che, dopo le parole di Massara e Maldini, monitora le soluzioni da adottare per la fascia destra, con Serge Aurier sempre più lontano e la probabile conferma di Davide Calabria. Per illustrare i movimenti in tal senso della società rossonera, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il giornalista Peppe Di Stefano:

«In conferenza oggi si è parlato di Davide Calabria che al momento non è sul mercato perché Aurier è più distante, forse per ragioni economiche. Calabria comunque ha fatto bene negli ultimi anni, nonostante qualche passo falso nell’ultima stagione, ma dopo il lockdown si è ripreso davvero tanto ed è tornato ai livelli ai quali eravamo abituato a vederlo, soprattutto di Rino Gattuso».

Confermato quindi, per ora, il terzino italiano, in attesa di capire se le porte girevoli del mercato porteranno la società rossonera a tornare sui propri passi e ad optare per una sua cessione.