Notizie Milan – Deulofeu può tornare a giocare in Italia

MILANO – La testa sportiva Sport, ha riportato le ultime indiscrezioni sul futuro di Gerard Deulofeu. L’ex Milan infatti vuole lasciare il Watford, retrocesso in Championship, vorrebbe tornare a giocare in Italia, e nelle scorse settimane si era offerto anche ai rossoneri.

Il Diavolo si è sempre mostrato all’ipotesi del possibile ritorno dello spagnolo. Sulla tracce di Deulofeu però ci sono altri due club di Serie A. Si tratta della Fiorentina, che ci starebbe pensando nel caso in cui dovesse partire Federico Chiesa, che piace sia la Milan, sia alla Juventus.

Anche il Napoli però è iscritto alla corsa per il giocatore, Deulofeu viene reputato adatto per il 4-2-3-1 di Gattuso, ma come per i viola, si starebbe pensando al prestito con diritto di riscatto.