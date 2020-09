Notizie Milan – Deulofeu, nuova pretendente dalla Serie A

MILANO – Secondo quanto riporta Sportitalia, il futuro di Gerard Deulofeu dovrebbe essere in Italia, dopo la retrocessione con il Watford. Il calciatore infatti nelle scorse settimane si era proposto al Milan, voglioso di tornare in rossonero dopo l’esperienza semestrale nel 2017. La dirigenza del Diavolo però ha preferito puntare su Brahim Diaz in quel ruolo e soltanto la partenza di Paquetà, ad oggi molto complicata, potrebbe aprire le porte di Milanello all’ex Barcellona. La prossima squadra in Serie A di Deulofeu però non dovrebbe essere il Milan, la fonte infatti rilancia l’interesse della Fiorentina per lo spagnolo. Con il direttore sportivo viola, Daniele Pradè, che avrebbe già contatta la proprietà della squadra inglese, la famiglia Pozzo.