Notizie Milan – Deulofeu fa una rivelazione sui rossoneri

MILANO – In estate si era parlato di un possibile ritorno di Gerard Deulofeu al Milan, dopo la parentesi del 2017. Poi anche di Napoli e Fiorentina, anche perché il calciatore voleva lasciare il Watford, dopo la retrocessione dalla Premier League alla Championship. Alla fine ha scelto l’Udinese. Il giocatore però, intervistato dalla Gazzetta dello Sport è però tornato sull’ultima sessione estiva di mercato e sui rossoneri. Ecco che cosa ha detto:

“Il Milan? Era un’opzione, potevo tornare lì. Ma ci sono state anche altre big, come il Napoli, poi però ho scelto di andare a Udine, volevo giocare con continuità, non mi piace stare in panchina. Sono felice quando gioco. La partita contro i rossoneri? Sono convinto che se giochiamo con intensità, possiamo vincere anche perché dobbiamo fare punti“.