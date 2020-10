Notizie Milan – Derby, il post di Sheva per i rossoneri

MILANO – Continua la marcia d’avvicinamento al Derby di Milano. Alle ore 18:00 Milan e Inter scenderanno in campo per la stracittadina e intanto sui social vecchie glorie e leggende dei club fanno sentire la loro vicinanza, cercando anche di carica calciatori e soprattutto i tifosi, che non potranno essere allo stadio, viste le restrizioni per il Covid-19.

E’ il caso di Andriy Shevchenko, l’ex attaccante rossonero,sul suo profilo Instagram ha dedicato il suo ultimo post proprio ai rossoneri e al Derby. Un foto, dei tempi passati con la maglia del Diavolo, accompagnata dalla didascalia “Passione incondizionata. In bocca al lupo Milan!“.