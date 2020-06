Notizie Milan – Depay: Rudi Garcia vuole tenersi stretto il suo gioiello

MILANO – Memphis Depay e il mercato. In Francia l’argomento legato al futuro dell’attaccante olandese è uno dei più dibattuti e L’Equipe ha provato a fare il punto della situazione.

Il Lione per il momento non sembra intenzione a voler far partire il calciatore, nonostante nella prossima stagione non prenderà parte alle competizioni europee. Una vera e propria mazzata per le casse del club francese, che sta cercando in tutti i modi di far riprendere la Ligue 1, per riuscire ad arrivare almeno in Europa League. In tutto questo va aggiunta anche la volontà di Rudi Garcia, l’allenatore della squadra d’Oltralpe starebbe spingendo per far rinnovare Depay. Anche l’ex tecnico della Roma non vuole perdere la punta, il cui contratto con il Lione scadrà nell’estate 2021.

