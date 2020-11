Notizie Milan – Depay, niente Barcellona. Futuro in Serie A?

MILANO – Marca ha fatto il punto sulla situazione di Memphis Depay. L’attaccante del Lione sembrava essere promesso al Bercellona, anche se quest’estate il Milan aveva tentato un timido approccio. L’olandese però non mai preso seriamente in considerazione i rossoneri, dato che la sua intenzione era quella di lavorare con Koeman, allenatore dei blaugrana. Le dimissioni di Bartomeu, dalla carica di presidente del club spagnolo, hanno però ‘sparigliato’ le carte, il calciatore adesso sembra essere più distate dalla Catalogna e non è da escludere un ritorno di fiamma da parte del Milan, che potrebbe aggiungere un innesto di qualità alla sua rosa. Depay però piace anche a Juventus e Roma. I rossoneri dovranno in ogni caso fare i conti con la concorrenza.