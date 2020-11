Notizie Milan – Depay al Barcellona? No, anche tre di A sull’olandese

MILANO – Dalla Spagna arrivano nuove notizie sul futuro di Memphis Depay. L’olandese è sempre nel mirino del Barcellona, ma il suo arrivo in catalogna non è scontato, nonostante le richieste di Koeman. Il calciatore piace molto anche al Milan, tanto che i rossoneri potrebbero decidere di lanciare la sfida ai blaugrana. Secondo quanto riporta il quotidiano iberico “Sport“, sul giocatore ci sarebbero anche altri due club d Serie A: la Juventus e la Roma. L’infortunio di Ansu Fati, che dovrebbe stare fuori per 4 mesi, potrebbe accelerare le operazioni per il Barcellona. L’ostacolo più grande però non è la concorrenza, o almeno non solo quella. Il presidente del Lione, proprietario del cartellino di Depay, infatti non vorrebbe cedere l’olandese in questa stagione. Al massimo in estate.