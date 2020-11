Notizie Milan – De Paul: “Mercato? Non ci penso, pronto quando accadrà”

MILANO – Intervistato dal Corriere dello Sport, Rodrigo De Paul ha parlato anche di mercato. In passato l’argentino è stato seguito anche del Milan, e il numero dieci dell’Udinese potrebbe tornare un nome d’attualità, per i rossoneri, nel caso in cui Hakan Calhanoglu decidesse di andare via. Ecco che cosa ha detto il fantasista della squadra friulana:

“Mercato? Non ci penso. Ogni volta escono voci su di me, se dovesse accadere comunque mi farà trovare pronto. Però qui a Udine sto bene, sono trattato come un figlio e questo è un sentimento reciproco. Futuro in una grande? Sono nel momento migliore della mia carriera, però ora penso solo alla Lazio, se dovessi pensare solo al mercato non farei bene il mio lavoro, questa è l’ultima cosa che voglio. Sono concentrato sulla prossima partita dell’Udinese“.