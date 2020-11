Notizie Milan – De Paul contro quello che poteva essere il suo futuro

MILANO – Rodrigo De Paul in campo dal primo minuto. Da mezzala nel centrocampo bianconero in Udinese-Milan, insieme a lui Arslan e Pereyra. L’argentino oggi affronta quello che poteva essere il suo futuro, i rossoneri infatti hanno seguito nell’ultima sessione di mercato estivo il numero dieci dei friulani e non è la prima volta. De Paul infatti è un vecchio obiettivo del Diavolo, ma le richieste del club di Pozzo sono state sempre un ostacolo insormontabile per il Milan, che avrebbe accolto volentieri il giocatore a Milanello. Colpo solo rimandato? Difficile dirlo oggi, vista anche l’ottima stagione di Calhanoglu, ma la situazione contrattuale del turco può aprire ogni scenario.