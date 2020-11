Notizie Milan – Darwin Nunez, rimpianto rossonero?

MILANO – Darwin Nunez sta incantando con il Benfica e con la sua nazionale, l’Uruguay. L’attaccante per in estate è stato accostato al Milan, i rossoneri infatti avevano sondato il terreno per farlo arrivare a Milanello, salvo poi non affondare il colpo. Il calciatore ha quindi deciso di accettare la corte dei portoghesi che ora si godono l’investimento fatto in estate, che sta dando ottimi frutti. Il Diavolo potrebbe presto pentirsi della scelta fatta e Darwin Nunez ora come ora rappresenta, forse, un rimpianto per la società meneghina.