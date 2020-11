Notizie Milan – Daniele Bonera pronto a guidare i rossoneri?

MILANO – Non ci sarà Stefano Pioli, domenica sera al San Paolo, fermato dal Covid-19. Neanche il suo vice, Giacomo Murelli, per la stessa problematica: la positività al virus. Chi si ci sarà allora in panchina, alla ripresa del campionato, per il Milan? Potrebbe esserci Daniele Bonera, ex difensore rossonero, ed oggi parte dello staff tecnico del Diavolo. L’ex calciatore ha da poco ottenuto l’abilitazione da Allenatore professionista, Uefa Pro. Indispensabile per sedersi in panchina, da tecnico, in Serie A. Bonera è approdato al Milan nel 2006, dopo l’avventura la Parma. E con il club meneghino ha vinto quasi tutto quello si poteva vincere: un campionato, una Supercoppa Italia, una Champions League, una Supercoppa Europea ed un Mondiale per Club. In nove stagioni in rossonero.