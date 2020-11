Notizie Milan – Diogo Dalot: “Ora dobbiamo reagire subito”

MILANO – Il Milan cade sotto i colpi del Lille. Uno 0-3 che non lascia alibi e che fa segnare la prima sconfitta stagionale dei rossoneri, dopo 24 risultati utili consecutivi. Non si è vista la solita squadra di Pioli e al termine del match Diogo Dalot ha parlato alle telecamere di Sky. Ecco le sue parole:

“Delusi. Il nostro inizio è stato buono, soprattutto con il possesso palla, ma avremmo potuto giocare in maniera più tranquilla. Abbiamo concesso e commesso degli errori che non non facciamo e non abbiamo mai fatto. Il risultato però è troppo pesante. Abbiamo preparato bene le gara, eravamo in fiducia, ma questo è il calcio, può succedere di tutto. Adesso però dobbiamo reagire subito. Pioli? Ci chiede di dare sempre tutto e anche questa sera ci abbiamo provato., ma abbiamo concesso goal evitabili. Potevamo essere più aggressivi, ma ora abbiamo l’opportunità di reagire subito, già dalla prossima gara“.